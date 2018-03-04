Сегодня, 15:26
1 0 5
Ольга Бузова записала музыкальный видеоклип о Владивостоке (видео)
Поп-исполнительница Ольга Бузова опубликована в своем аккаунте Инстаграм видеоклип о своих гастролях во Владивостоке. Меньше, чем за сутки его посмотрели более полутора миллионов подписчиков.
Как ранее сообщали "Вести Приморье", 3 марта Ольга Бузова приехала во Владивосток поездом из Хабаровска. На Железнодорожном вокзале города ее встречали несколько десятков фанатов. В тот же вечер певица дала во Владивостоке единственный концерт, билеты на который начинался от 2500 рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
04.03.2018 Ольге Бузовой вызвали скорую помощь на концерте во Владивостоке
-
03.03.2018 Ольга Бузова назвала Владивосток "особенным городом" (фото, видео)
-
03.03.2018 Поп-исполнительница "Мало половин" с помпой прибыла во Владивосток (видео)
-
20.06.2017 Видеоклип врачей из Владивостока за сутки посмотрели почти 2 млн.человек(видео)
-
04.02.2014 Звезда "Дома-2" шокирована приемом "по-владивостокски"
-
03.02.2014 Московская "знаменитость" открыла свой магазин во Владивостоке
Добавить комментарий