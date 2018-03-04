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Ольга Бузова записала музыкальный видеоклип о Владивостоке (видео)

Ольга Бузова записала музыкальный видеоклип о Владивостоке (видео)

Поп-исполнительница Ольга Бузова опубликована в своем аккаунте Инстаграм видеоклип о своих гастролях во Владивостоке. Меньше, чем за сутки его посмотрели более полутора миллионов подписчиков.

Как ранее сообщали "Вести Приморье", 3 марта Ольга Бузова приехала во Владивосток поездом из Хабаровска. На Железнодорожном вокзале города ее встречали несколько десятков фанатов. В тот же вечер певица дала во Владивостоке единственный концерт, билеты на который начинался от 2500 рублей.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • С Тихой / Сегодня, 16:21
    № 1  
     

    кому эта блRдина интересна? только таким же тупым клиентам дома два

    [ Цитировать ]

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