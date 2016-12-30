Первые подснежники замечены в Уссурийской тайге

В Уссурийской тайге наступила весна. В лесу зацвели первоцветы. Фотографии с желтыми бутонами уже появились на страничках социальных сетей некоторых пользователей из Приморья, сообщает "Вести: Приморье".

Эти снимки сделаны в Анучинском районе Приморского края. Здесь цветки Адониса амурского пробиваются сквозь снежный слой даже на северных склонах Сихотэ-Алиня. Как рассказала «Вестям: Приморье» биолог Кира Скрипова, появление первоцветов — первый признак смены времен года. Растения перестраиваются на новый световой день и весенние процессы. Ученые сообщают, что в отдельные года желтые бутоны Адониса появляются в тайге еще в конце февраля, хотя обычно цветки расцветают все же позже - в аккурат к 8 Марта.

Впрочем, скоро компанию Адонису амурскому составит еще один представитель первоцветов - Весенник звездчатый — второй по времени цветения. А еще позже посетителей леса порадуют свои цветением Ветренница амурская и хохлатки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]