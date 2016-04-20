Мост через Арсеньевку капитально отремонтировали в Приморье

Мост через реку Арсеньевку – единственный путь, который связывает самое удаленное село Яковлевского района Бельцово с районным центром, – капитально отремонтирован. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, теперь местные жители могут передвигаться по мосту безопасно. Специалисты Примавтодора его полностью обновили.

«Мост довольно протяженный – его длина около 200 метров. Основание переправы железобетонное, на металлические конструкции крепится деревянный настил. В отличие от предыдущих текущих работ, во время которых каждые несколько месяцев проезжая часть ремонтировалась частично, на этот раз специалисты заменили и верхний дощатый поперечный настил, и нижний продольный, состоящий из брусьев. Такого ремонта хватит на три-четыре года эксплуатации», – рассказали в департаменте.

Мост отремонтирован в рамках краевой госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2020 годы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]