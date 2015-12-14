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ПЭТ-диагностику во Владивостоке смогут пройти в этом году 2,5 тысячи приморцев

ПЭТ-диагностику во Владивостоке смогут пройти в этом году 2,5 тысячи приморцев

Фото: atomic-energy.ru

2,5 тысячи жителей края смогут пройти диагностику методом позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) на базе Медицинского центра ДВФУ в этом году. Об этом на еженедельном совещании у вице-губернатора Павла Серебрякова сообщил директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин.

Как подчеркнул главный врач Приморья, это на тысячу человек больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«В этом году по плану в медицинском центре ДВФУ должно быть выполнено 2500 позитронно-эмиссионных исследований. За первые два месяца количество выполненных ПЭТ-исследований составляет практически 20% от запланированных в 2018 году», – сообщил Андрей Кузьмин.

В Медцентре ДВФУ отметили, что в неделю в среднем здесь обследуют 50-60 человек.

Напомним, что ПЭТ-диагностика проводится в области онкологии на основе ультракороткоживущих изотопов, которые доставляются во Владивосток из Хабаровска. Пациенты на процедуру направляются из краевого онкологического диспансера. Для прохождения исследования необходимо иметь лишь направление врача-онколога.

Добавим, что всю процедуру ПЭТ-диагностики пациентам оплачивает территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края.

«Территориальным фондом ОМС утвержден тариф на услугу “Позитронно-эмиссионная томография”, который включен в перечень отдельно оплачиваемых услуг. Для пациентов это процедура бесплатная, а каждое исследование обходится ТФОМСу более чем в 53 тысячи рублей», – сообщила директор ТФОМС Приморского края Елена Кузнецова.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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