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Приморец зарабатывал на снятии посуточных квартир

Приморец зарабатывал на снятии посуточных квартир

Житель Уссурийска в сентябре 2017 года приехал в г. Находку, где в течение трех дней совершил четыре кражи, используя одну и ту же преступную схему.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, мужчина находил на интернет-сайте объявления о посуточной сдаче квартир, связывался с арендодателем и заключал с ним договор на несколько суток. При этом он использовал чужой паспорт с похожей фотографией. «Въезжая» в жилье, злоумышленник похищал имущество из квартир и продавал его.

В результате собственникам квартир причинен ущерб на общую сумму почти 120 тыс. рублей. 

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему (с учетом ранее вынесенного в отношении него приговора Арсеньевским городским судом, которым он осужден к реальному лишению свободы) окончательное наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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