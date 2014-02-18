Приморец зарабатывал на снятии посуточных квартир
Житель Уссурийска в сентябре 2017 года приехал в г. Находку, где в течение трех дней совершил четыре кражи, используя одну и ту же преступную схему.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, мужчина находил на интернет-сайте объявления о посуточной сдаче квартир, связывался с арендодателем и заключал с ним договор на несколько суток. При этом он использовал чужой паспорт с похожей фотографией. «Въезжая» в жилье, злоумышленник похищал имущество из квартир и продавал его.
В результате собственникам квартир причинен ущерб на общую сумму почти 120 тыс. рублей.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему (с учетом ранее вынесенного в отношении него приговора Арсеньевским городским судом, которым он осужден к реальному лишению свободы) окончательное наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
20.09.2017 Приморец зарезал своего товарища и сдался полиции
-
05.04.2017 Житель Лесозаводска осужден за изнасилование и убийство 13-летней девочки
-
30.12.2016 Приморец получил 18 лет строгого режима за изнасилование девочки
-
13.07.2016 В Уссурийске к реальному лишению свободы осужден управляющий ТСЖ за хищение денежных средств жильцов
-
10.02.2016 Житель Находки насиловал свою падчерицу на месте своей работы в котельной
-
18.02.2014 Приморский отчим насиловал своих падчериц в течение года
Добавить комментарий