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С начала года ГАИ привлекла к ответственности почти 2 тысячи нетрезвых водителей в Приморье

С начала года ГАИ привлекла к ответственности почти 2 тысячи нетрезвых водителей в Приморье

Фото: Misanec.ru

С начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 1050 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 864 автомобилиста, отказавшегося от прохождения медосвидетельствования. 94 правонарушителя  управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

За прошедшую неделю на территории Приморского края выявлено и привлечено к административной ответственности 179 нетрезвых автомобилистов. Зарегистрировано 4 «пьяных» ДТП, автоаварии произошли в Надеждинском, Дальнереченском, Партизанском районах, а также в городе Уссурийске. Пострадали 4 человека.

Так,  3 марта в  поселке Новый Надеждинского района в результате столкновения транспортных средств получила травмы 9-летняя девочка. Водитель легкового автомобиля, спровоцировавший дорожно-транспортное происшествие, находился в состоянии алкогольного опьянения и при проезде перекрестка не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом. Пострадавшая получила травму головы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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