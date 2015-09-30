Жительницу Приморья, воспитывающую 10 детей, наградят знаком «Родительская доблесть»
6 марта, в преддверии Международного женского дня, в Приморской краевой филармонии пройдет вручение наград женщинам, добившимся выдающихся успехов в различных областях. Среди представленных к награде – Светлана Новрук. За достойное воспитание детей и укрепление института семьи многодетной матери вручат почетный знак «Родительская доблесть» I степени.
Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, в семье Светланы Новрук воспитывается 10 детей, в том числе единственная родная дочь – 20-летняя Кристина, имеющая инвалидность с детства. Именно она несколько лет назад предложила родителям пополнить семью и усыновить ребенка.
По словам Светланы Новрук, у каждого из девяти усыновленных ребят непростая история. 11-летний Аркаша приобрел любящих родителей после тяжелой психологической травмы в детстве.
«Мы с мужем приложили много усилий, чтобы научить ребенка радоваться жизни. Сейчас он светлый и открытый мальчик», – рассказала Светлана Новрук.
Игорь и Леша – родные братья, от обоих мать отказалась в роддоме.
«Сначала мы забрали Игорешу. Сейчас он очень способный талантливый мальчик, ходит в музыкальную школу, где показывает высокие результаты. Спустя какое-то время нам позвонили и сказали, что мать Игоря отказалась еще от одного ребенка. Мы усыновили и Лешу. Сейчас ему пять лет, ребенок очень активный и способный, учится играть на скрипке», – сообщила приемная мать.
Родителям, ставшим родными для девяти детей из детских домов, пришлось не только отогревать ребят любовью, но и лечить, восстанавливать, развивать.
Один из усыновленных детей, Тимофей, в три года не мог ходить. Приемные родители помогли ему буквально встать на ноги. Сейчас мальчику восемь, и он передвигается без посторонней помощи.
В семье Новрук также воспитываются две дочери, Женя и Тора.
«У Жени инвалидность. Сейчас делаем операции, чтобы ребёнок жил полной жизнью, будем бороться до последнего. Малышку Тору мы взяли в 1,5 годика, ребёнок был развит месяцев на восемь, не больше. У нас она научилась ходить, начала хорошо кушать», – рассказала многодетная мама.
Стоит отметить, что семья проживает в частном доме. Приемных родителей дети называют мамой и папой, все дружат между собой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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