В Артёме установили дополнительную электроподстанцию

Дополнительную трансформаторную подстанцию КТП 400 кВА для увеличения мощности и улучшения качества электроэнергии для жителей улиц Александровская и Брестская установили в Артеме.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте энергетики, в начале февраля 2018 года филиалом «Приморский» АО «Оборонэнерго» установлена дополнительная трансформаторная подстанция КТП-224/2.

«Часть энергонагрузок была переведена со старой подстанции. Это позволило увеличить трансформаторные мощности и повысить качество электроснабжения для потребителей улиц Александровская и Брестская. После ввода в эксплуатацию новой КТП были произведены замеры параметров напряжения, они соответствуют ГОСТу», – пояснили в ведомстве.

По словам специалистов, новая подстанция позволит улучшить электроснабжение потребителей, проживающих на данных улицах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]