В Артёме установили дополнительную электроподстанцию
Дополнительную трансформаторную подстанцию КТП 400 кВА для увеличения мощности и улучшения качества электроэнергии для жителей улиц Александровская и Брестская установили в Артеме.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте энергетики, в начале февраля 2018 года филиалом «Приморский» АО «Оборонэнерго» установлена дополнительная трансформаторная подстанция КТП-224/2.
«Часть энергонагрузок была переведена со старой подстанции. Это позволило увеличить трансформаторные мощности и повысить качество электроснабжения для потребителей улиц Александровская и Брестская. После ввода в эксплуатацию новой КТП были произведены замеры параметров напряжения, они соответствуют ГОСТу», – пояснили в ведомстве.
По словам специалистов, новая подстанция позволит улучшить электроснабжение потребителей, проживающих на данных улицах.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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