Три наркопреступления выявили в минувшие выходные дни в Приморье бойцы Росгвардии
Сотрудники вневедомственной охраны, патрулируя улицы населенных пунктов Приморского края, в минувшие выходные дни выявили три наркопреступления.
Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю, в субботу вечером в городе Находке на улице Мичурина сотрудники группы задержания заметили прохожего. Поведение мужчины заставило стражей порядка заподозрить его в употреблении запрещенных препаратов. В ходе осмотра у 61-летнего местного жителя в кармане куртки был обнаружен сверток с веществом коричневого цвета. Мужчина признался росгвардейцам, что в пакете наркотическое вещество растительного происхождения. Задержанный доставлен в отдел полиции. Содержимое свертка направлено на экспертизу.
В воскресенье днем во Владивостоке наряд вневедомственной охраны Росгвардии на улице Марченко обратил внимание на подозрительного мужчину. Пешеход при виде патрульного автомобиля заметно занервничал, попытался незаметно сбросить на землю сверток и скрыться среди жилых домов. В свертке стражи порядка обнаружили порошкообразное вещество. 43-летний местный житель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Позднее было установлено, что изъятое вещество является героином общим весом 0,3 грамма.
В городе Уссурийске на улице Октябрьской сотрудники вневедомственной охраны остановили для проверки молодого человека, у которого обнаружили сверток с гашишным маслом весом 1,5 грамма. 36-летний житель Уссурийска доставлен в отдел полиции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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