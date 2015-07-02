Изменены сроки самого важного события года во Владивостоке

Уточнены даты проведения ВЭФ-2018 в Приморье, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на www.primorsky.ru

IV Восточный экономический форум (ВЭФ) состоится 11-13 сентября на площадке ДВФУ на острове Русский. В этом году на форуме особое внимание уделят вопросам развития человеческого капитала.

Ранее планировалось, что мероприятие пройдет 6-7 сентября 2018 года.

По словам советника Президента России Антона Кобякова, корректировка дат проведения Форума произведена в связи с графиком многосторонних международных мероприятий с участием первых лиц государств.

«Четвертый Восточный экономический форум пройдет в Приморье с 11 по 13 сентября. В настоящее время продолжается работа над формированием деловой программы. Как и в предыдущие годы, в ней будет сохранен акцент на отраслевую и инвестиционную направленность, однако ожидается, что в 2018 году в программе будет уделено больше внимания вопросам развития человеческого капитала», – сообщают организаторы.

Отметим, ВЭФ-2018 традиционно будет проходить на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Деловую часть Форума дополнят культурная и спортивная программы, в рамках которых впервые будет проведен международный турнир по логической настольной игре го, а также ежегодный международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано. Кроме того, в этом году впервые в рамках ВЭФ пройдет Международная регата больших парусников.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР.

По мнению врио Губернатора Андрея Тарасенко, утвердив Владивосток местом проведения такого масштабного события, как ВЭФ, руководство страны проявляет особое внимание к Дальнему Востоку и Приморью, в частности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]