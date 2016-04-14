День кассира отметили во Владивостоке

Этот праздник совсем молодой. Придумали его в 2009-м, в театральной столице — в Санкт-Петербурге. С той поры, уже в девятый раз, каждый первый понедельник весны Россия отмечает День театрального кассира.

- Я бы вам предложила, конечно, премьеру, завтра будет. Но все билеты проданы!

С часу до двух, когда даже в театре перерыв на обед, у билетного кассира самая горячая пора. Поэтому распорядок дня в кассе отличается от привычного горожанам на других предприятиях. Какой может быть обед, когда билеты берут пачками!

- На «Эдиту и ее демоны», на «Товарищ» — два, «Безумная ночь» и «Номер 13».

Александр Башуров, житель г. Владивостока: «Это будет сюрприз, не скажу про него, иначе это будет уже не сюрприз, чтоб люди раньше времени не обрадовались».

Она работала литейщиком, занималась даже производством понижающих трансформаторов. Семнадцать лет назад Ирина Алексеева распрощалась со всем этим и пришла работать в театральную кассу. С тех пор не мыслит себя без общения со зрителем.

Ирина Алексеева, билетный кассир Приморского Академического театра имени Максима Горького: «Иногда бывают недовольны: как это у вас нет в кассе билетов?! А вот купили! Вот сегодня на 8 марта уже невозможно купить!»

Не прав был Станиславский, театр не с вешалки начинается. Путь в гардероб, как ни крути, лежит через кассу. А в ней не просто билетер, а полноправный партнер всего коллектива. Он всегда заядлый театрал и психолог. Успех или полный провал постановки переживает со всеми.

Ирина Алексеева, билетный кассир Приморского Академического театра имени Максима Горького: «Ну вот нашу новую премьеру у меня еще не получилось посмотреть, нашу «Верную жену». Просто нет мест!»

Уловить настрой зрителя и считать его предпочтения по взгляду. Признание профессионального мастерства всегда ценится.

Ефим Звеняцкий, художественный руководитель Приморского Академического театра имени Максима Горького: «Каждый кассир, который работал в театре Горького, — это был лучший кассир! Театральный кассир — его надо беречь! Рождение спектакля — это момент покупки театрального билета!»

В этом окошке Ирина Ивановна с десяти до семи, обед с трех до четырех. Очередной показ премьерного спектакля опять пройдет при полном зале, но быть может в следующий раз один билет на «Верную жену» для кассира все-таки найдется.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]