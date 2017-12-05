Южнокорейские инвесторы реализуют на Дальнем Востоке проекты на сумму 400 млн долларов

В Приморье стартовал День корейского инвестора в понедельник, 5 марта. Заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев провел первую встречу с официальной делегацией Республики Корея во главе с председателем Комитета по экономическому сотрудничеству на северном направлении при Президенте Республики Корея Сон Ен Гилем. В мероприятии принял участие врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Вице-премьер поблагодарил партнеров за визит во Владивосток и отметил, что совместная работа в рамках Дня корейского инвестора способствует решению задач, поставленных лидерами России и Республики Корея Владимиром Путиным и Мун Чжэ Ином в направлении развития двустороннего сотрудничества.

По словам полпреда, в прошлом году товарооборот между государствами вырос почти на 30% и превысил семь миллиардов долларов. Южнокорейские инвесторы реализуют непосредственно на Дальнем Востоке около 10 крупных проектов на общую сумму более 400 миллионов долларов.

«Сегодня мы уделим внимание каждому проекту, посмотрим, в какой точке находимся и что необходимо сделать для их успешной реализации. Также предлагаю определить те позиции, где мы сегодня конкурируем, и те, где дополняем друг друга, например, в сфере поставок продовольствия из России в Южную Корею», – обозначил Юрий Трутнев.

Подчеркнуто, что в настоящее время на Дальнем Востоке создана привлекательная среда для работы иностранного бизнеса. Подтверждением тому служит рост прямых зарубежных инвестиций в развитие макрорегиона – сегодня это 26% от общего объема иностранного капитала, вложенного в проекты на территории России. Объём заключённых с зарубежными партнерами соглашений превышает 3,7 триллиона рублей.

Однако, в связи с тем, что сотрудничество с Республикой Корея развивается не очень быстро, руководство Дальнего Востока, по словам вице-премьера, готово обсудить на площадке Дня корейского инвестора возможности улучшения условий для работы корейского бизнеса в макрорегионе.

Отметим, накануне, 4 марта, врио Губернатора края Андрей Тарасенко встретился с южнокорейской делегацией во главе с председателем Комитета по экономическому сотрудничеству на северном направлении при Президенте Республики Корея Сон Ен Гилем и обсудил с партнерами перспективы двустороннего взаимодействиямежду Республикой Корея и Приморским краем. В частности, речь шла о реализации совместных проектов в сфере судостроения, логистики и рыбной промышленности.

Также Андрей Тарасенко пригласил гостей принять участие в Международном военно-морском салоне, который пройдет в Приморье в июле этого года, и парусной регате, запланированной в рамках четвертого ВЭФ.

В ходе встречи подчеркнуто, что руководство Республики Корея рассматривает Приморье в качестве самого важного экономического партнера в России и планирует достигнуть больших результатов в развитии двустороннего сотрудничества.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]