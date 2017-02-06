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Потенциальный инвестор хочет построить рыбный рынок во Владивостоке

Потенциальный инвестор хочет построить рыбный рынок во Владивостоке

Фото: MakeMyTrip.com

Отсутствием специального места для продажи свежей морепродукции озаботился один из потенциальных инвесторов во Владивостоке. Так, на территории свободного порта может вырасти городской рыбный рынок, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвитие.

«Все портовые мощности по выгрузке уловов на сегодняшний день являются удаленными, - поясняет генеральный директор фирмы-инвестора. - На суше отсутствует необходимое количество промышленных холодильных мощностей. В части основной составляющей работы рыбных ритейлеров является оперативная, дешевая выгрузка с одновременным оформлением ветеринарных документов».

Для реализации проекта потребуется построить здание площадью 8 700 кв. м, где будут расположены рыбные рынки, магазины, рестораны и кафе с летними террасами, офисные помещения, а также оборудовать парковку на 200 машиномест.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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