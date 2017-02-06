Потенциальный инвестор хочет построить рыбный рынок во Владивостоке

Отсутствием специального места для продажи свежей морепродукции озаботился один из потенциальных инвесторов во Владивостоке. Так, на территории свободного порта может вырасти городской рыбный рынок, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвитие.

«Все портовые мощности по выгрузке уловов на сегодняшний день являются удаленными, - поясняет генеральный директор фирмы-инвестора. - На суше отсутствует необходимое количество промышленных холодильных мощностей. В части основной составляющей работы рыбных ритейлеров является оперативная, дешевая выгрузка с одновременным оформлением ветеринарных документов».

Для реализации проекта потребуется построить здание площадью 8 700 кв. м, где будут расположены рыбные рынки, магазины, рестораны и кафе с летними террасами, офисные помещения, а также оборудовать парковку на 200 машиномест.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]