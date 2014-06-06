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Подростка, убившего во Владивостоке бездомного ножницами, отправили под домашний арест

Подростка, убившего во Владивостоке бездомного ножницами, отправили под домашний арест

Фото: Днепр Час

Молодой человек, подозреваемый в жестоком убийстве мужчины, до окончания расследования уголовного дела будет находиться под домашним арестом. Такое решение вынес Фрунзенский районный суд.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, 3 марта в суде состоялось заседание, в ходе которого подозреваемому в убийстве 16-летнему задержанному была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Выйти на след и задержать несовершеннолетнего удалось благодаря показаниям жителей дома № 7 на Морозова, в котором в пятницу, 2 марта, произошло убийство 44-летнего мужчины без определенного места жительства. Горожане сообщили стражам порядка приметы подозреваемого, который после преступления сбежал.

Как сообщалось ранее, несовершеннолетнему что-то не понравилось в поведении гревшегося в подъезде бездомного, поэтому он достал из кармана ножницы и нанес ими множественные удары своей жертве, а также выколол мужчине глаза. Также подросток поджег одежду на теле убитого и скрылся.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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