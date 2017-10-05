Андрей Тарасенко предложил корейским инвесторам строить жилье в Приморье
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в ходе Дня корейского инвестора в понедельник, 5 марта, провел переговоры с компанией «Керенг Констракшн», ведущей строительство жилищных комплексов на Дальнем Востоке, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
«Сегодня южнокорейские компании уже строят хорошие жилые секторы на Дальнем Востоке. И стоимость квадратного метра меньше, чем у нас. Интересно было бы эту альтернативу нашим строителям показать. Это, возможно, сыграет на понижение цены на жилищном рынке края. Переговорили – бизнес Южной Кореи готов к нам заходить. Продолжим в этом направлении взаимодействие, потому что нам необходимо строить дома для учителей, врачей, наращивать жилой фонд в самом Владивостоке», – заявил глава Приморья.
Напомним, во Владивостоке в понедельник, 5 марта, состоялся День корейского инвестора. Он был организован на Дальнем Востоке второй раз и прошел под руководством вице-премьера Юрия Трутнева.
На мероприятии, прошедшем под руководством вице-премьера – Полномочного представителя Президента России в ДФО Юрия Трутнева и при участии главы Приморья Андрея Тарасенко, руководитель представительства компании «Керенг Констракшн» Джон Ен Чоль рассказал, что инвесторы уже успешно реализовали проект, построив два жилищных комплекса в Хабаровске и готовятся к возведению третьего.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
05.03.2018 Южнокорейские инвесторы реализуют на Дальнем Востоке проекты на сумму 400 млн долларов
-
20.02.2018 Андрей Тарасенко встретился с главой Арсеньева
-
21.01.2018 Тарасенко предложил инвесторам развлекательной зоны "Приморье" сброситься на круизное судно (фото)
-
31.10.2017 Тарасенко предложил подрядчику строительства микрорайона «Шестой» в Большом Камне работать бесплатно
-
19.10.2017 Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с главой Пожарского района
-
05.10.2017 Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко вылетает во Владивосток
Добавить комментарий