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Андрей Тарасенко предложил корейским инвесторам строить жилье в Приморье

Андрей Тарасенко предложил корейским инвесторам строить жилье в Приморье

Фото: primorsky.ru

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в ходе Дня корейского инвестора в понедельник, 5 марта, провел переговоры с компанией «Керенг Констракшн», ведущей строительство жилищных комплексов на Дальнем Востоке, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

«Сегодня южнокорейские компании уже строят хорошие жилые секторы на Дальнем Востоке. И стоимость квадратного метра меньше, чем у нас. Интересно было бы эту альтернативу нашим строителям показать. Это, возможно, сыграет на понижение цены на жилищном рынке края. Переговорили – бизнес Южной Кореи готов к нам заходить. Продолжим в этом направлении взаимодействие, потому что нам необходимо строить дома для учителей, врачей, наращивать жилой фонд в самом Владивостоке», – заявил глава Приморья.

Напомним, во Владивостоке в понедельник, 5 марта, состоялся День корейского инвестора. Он был организован на Дальнем Востоке второй раз и прошел под руководством вице-премьера Юрия Трутнева.

На мероприятии, прошедшем под руководством вице-премьера – Полномочного представителя Президента России в ДФО Юрия Трутнева и при участии главы Приморья Андрея Тарасенко, руководитель представительства компании «Керенг Констракшн» Джон Ен Чоль рассказал, что инвесторы уже успешно реализовали проект, построив два жилищных комплекса в Хабаровске и готовятся к возведению третьего.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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