В Приморье задержан подозреваемый в автоугоне

В дежурную часть отделения полиции №15 межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» с заявлением о преступлении обратился У жителя села Богуславец был похищен автомобиль "Тойота Спринтер Кариб", который был припаркован возле его дома на улице Плахотина. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, полицейские обнаружили похищенную иномарку на улице Юбилейной, в трехстах метрах от дома заявителя.

Осмотр транспортного средства показал наличие множественных механических повреждений: разбито стекло на задней двери, повреждены замок зажигания и замок водительской двери. На снежном покрове около автомашины эксперт-криминалист обнаружил следы подошв обуви. Проведенная трасологическая экспертиза позволила стражам порядка установить личность подозреваемого, и подтвердить его причастность к преступлению.

Ранее судимый 21-летний местный житель был задержан по горячим следам. В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания и сообщил, что похитил автомобиль для того, чтобы съездить в соседнее село за алкоголем. Однако далеко уехать злоумышленник не смог, так как будучи изрядно пьяным, не справился с управлением, и съехал в кювет, после чего скрылся с места происшествия.

По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Автомобиль возвращен потерпевшему.

В настоящее время дознавателями проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Устанавливается причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]