Находкинец найден мертвым в собственной квартире
5 марта к спасателям и полицейским в Находке обратились родственники жителя города, который, должен был уехать в командировку на Камчатку и пропал. Мужчина 1964 года рождения не отвечал на телефонные звонки коллег по работе и родственников, чем вызвал большую обеспокоенность. Родственники обратились в полицию и к спасателям.
Дежурная смена Находкинского ПСО в составе 3 человек прибыла к дому по улице Ореховой, где проживал пропавший мужчина. В присутствии участкового и родственников пропавшего спасатели с помощью лестницы через открытое на балконе окно проникли в квартиру и открыли дверь изнутри.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на спасателей, мужчина был обнаружен мертвым, без признаков насильственной смерти.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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