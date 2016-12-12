Находкинец найден мертвым в собственной квартире

5 марта к спасателям и полицейским в Находке обратились родственники жителя города, который, должен был уехать в командировку на Камчатку и пропал. Мужчина 1964 года рождения не отвечал на телефонные звонки коллег по работе и родственников, чем вызвал большую обеспокоенность. Родственники обратились в полицию и к спасателям.

Дежурная смена Находкинского ПСО в составе 3 человек прибыла к дому по улице Ореховой, где проживал пропавший мужчина. В присутствии участкового и родственников пропавшего спасатели с помощью лестницы через открытое на балконе окно проникли в квартиру и открыли дверь изнутри.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на спасателей, мужчина был обнаружен мертвым, без признаков насильственной смерти.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]