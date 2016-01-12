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5,9 тысяч иностранцев посетили Свободный порт Владивосток по упрощенному визовому режиму

5,9 тысяч иностранцев посетили Свободный порт Владивосток по упрощенному визовому режиму

С  августа 2017 года граждане 18 государств могут въехать через пункты пропуска государственной границы Российской Федерации, расположенные на территории свободного порта Владивосток, по новому упрощенному визовому режиму (электронной визе). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Для получения такой визы иностранному гражданину  необходимо  заполнить заявление на специализированном сайте МИД России в сети Интернет  не позднее, чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в Российскую Федерацию.

Оформление производится без консульского сбора в форме электронного документа на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в Российской Федерации до 8 суток.

Электронные визы могут получить граждане Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, Китая, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии.

По упрощенному визовому режиму в Свободный порт Владивосток приезжают туристы и представители бизнес-сообщества. Отметим, с начала реализации программы заявки на получение электронной визы подали более 9 тысяч граждан. Упрощенным визовым режимом воспользовались 5,9 тыс. иностранцев из 14 стран.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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