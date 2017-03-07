Китаец лишился старинных монет: теперь они пополнят музейные полки Уссурийска

Музей Уссурийска пополнился ценными экспонатами. Представили Уссурийской таможни передали в фонд музея культурные ценности, рассказала "Вестям: Приморье" пресс-секретарь Уссурийской таможни Антонина Лочилова.

11 монет Бразилии, Австрии, Италии, Германии, Австро-Венгрии и Франции, выпущенные более 100 лет назад, таможенники изъяли в мае 2017 года у гражданина КНР, следующего из России в Китай. Коллекцию нумизматики мужчина пытался переместить через таможенную границу без подачи таможенной декларации и разрешительных документов. Задержанные товары эксперты признали культурными ценностями. Самой старинной оказалась монета Франции номиналом 5 франков 1831 год выпуска.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности, по решению суда ему назначено наказание в виде конфискации предмета административного правонарушения.

Хранитель музея Евгений Шаповалов отметил, что подобных предметов нумизматики в экспозициях музея еще нет. По его словам, коллекция монет, изготовленных из серебра, является достаточно интересной и ценной, в дальнейшем она займет достойное место в фонде музея.

К слову, в декабре 2017 года уссурийские таможенники передали в учебно-научный музей Дальневосточного федерального университета культурные ценности - 24 зуба древнейшей акулы, обитающей на Земле более 30 млн лет назад. Данные предметы пытался незаконно вывезти из России гражданин КНР.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]