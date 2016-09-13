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Во Владивостоке создадут инвестиционный суд

Во Владивостоке создадут инвестиционный суд

Фото: bezformata.ru

Минвостокразвития России и Центробанк России договорились об основных аспектах создания инвестиционного суда. Об этом на пресс-подходе заявил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития. Инвестиционный суд может создаваться по аналогии с защитой интеллектуальных прав. 

«Речь идет о поручении Президента Российской Федерации по итогам президиума Госсовета представить предложения по созданию регионального финансового центра во Владивостоке. Это поручение дано Правительством России совместно Министерству по развитию Дальнего Востока и Центральному банку. По ряду позиций мы с Центробанком договорились, что такой инвестиционный суд было бы правильно создать в рамках Свободного порта Владивосток», - отметил Александр Галушка.

Напомним, 6 марта во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета проходит заседание итоговой коллегии Минвостокразвития России. Подводятся итоги первого этапа работы по ускоренному развитию Дальнего Востока за 4,5 года. Также на коллегии обсуждались задачи на 2018 год и последующий 6-летний цикл.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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