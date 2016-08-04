Приморский онкодиспансер готов к установке медицинского оборудования

Ход работ в новых корпусах краевого онкологического диспансера проинспектировали вице-губернаторы Приморья Павел Серебряков и Алексей Немков. Заместители главы региона осмотрели лечебно-диагностический корпус, где завершается подготовка помещений для установки важнейшего медицинского оборудования.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в новом корпусе онкодиспансера под монтаж компьютерного, магнитно-резонансного томографов и линейных ускорителей готовы практически все помещения. В отделениях, где будет располагаться современный компьютерный томограф, с понедельника начнется завоз оборудования.

В онкоцентре полностью готовы помещения МРТ. На объект в ближайшее время прибудут представители компании, осуществляющей шеф-монтаж медицинского оборудования.

Напомним, строительство онкодиспансера возобновлено в Приморье после четырёх лет «заморозки». По распоряжению врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, строители обязались закончить работы на объекте раньше срока – в марте 2018 года. Далее начнутся пуско-наладочные работы, а также благоустройство территории. Следующий этап – сертификация медицинского учреждения.

Для приморского онкологического центра закуплено высокотехнологичное оборудование общей стоимостью более 550 миллионов рублей. Это два высокоэнергетических линейных ускорителя для проведения контактной лучевой терапии, два аппарата компьютерной томографии для проведения радиоизотопных исследований и аппарат магниторезонансной терапии.

Врио губернатора Андрей Тарасенко заявил, что помимо работ внутри корпусов строители должны продумать все для комфорта пациентов, вплоть до мелочей: провести благоустройство территории, установить освещение, вывески, указатели.

Также глава региона дал поручение директору департамента градостроительства увеличить парковку возле корпусов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]