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Более 400 млн рублей задолженности по зарплате выплачено работникам в Приморье

Более 400 млн рублей задолженности по зарплате выплачено работникам в Приморье

Фото: Приморское отделение Фонда социального страхования РФ

Право работников на легальный труд отстаивают в Приморье. Более 400 млн рублей задолженности по заработной плате выплачено работникам, свыше 52 млн. рублей долга по обязательному социальному страхованию возмещено в бюджет - таков итог деятельности Межведомственной комиссии по налоговой политике и легализации трудовых отношений в Приморском крае в 2017 году.

Как сообщили в Приморском региональном отделении Фонда социального страхования РФ, по итогам деятельности краевой Межведомственной комиссии по налоговой политике и легализации трудовых отношений в 2017 году и Межведомственных комиссий по налоговой и социальной политике при главах муниципальных образований Приморского края проведено 609 заседаний, на которых заслушано 8503 плательщика. В результате работодателями погашена задолженность по двум видам обязательного социального страхования на сумму 52,3 млн рублей, по заработной плате работникам - 401,3 млн рублей. Органами Прокуратуры приняты меры прокурорского реагирования в отношении 21 работодателя, с привлечением к ответственности 7 руководителей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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