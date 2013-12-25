Более 400 млн рублей задолженности по зарплате выплачено работникам в Приморье

Право работников на легальный труд отстаивают в Приморье. Более 400 млн рублей задолженности по заработной плате выплачено работникам, свыше 52 млн. рублей долга по обязательному социальному страхованию возмещено в бюджет - таков итог деятельности Межведомственной комиссии по налоговой политике и легализации трудовых отношений в Приморском крае в 2017 году.

Как сообщили в Приморском региональном отделении Фонда социального страхования РФ, по итогам деятельности краевой Межведомственной комиссии по налоговой политике и легализации трудовых отношений в 2017 году и Межведомственных комиссий по налоговой и социальной политике при главах муниципальных образований Приморского края проведено 609 заседаний, на которых заслушано 8503 плательщика. В результате работодателями погашена задолженность по двум видам обязательного социального страхования на сумму 52,3 млн рублей, по заработной плате работникам - 401,3 млн рублей. Органами Прокуратуры приняты меры прокурорского реагирования в отношении 21 работодателя, с привлечением к ответственности 7 руководителей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]