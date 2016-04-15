"Вести: Приморье": Кто поможет владивостокцам, несколько лет живущим в недостроенном доме
Без крыши над головой и без почвы под ногами. Многоквартирный комплекс по Пихтовой, 35 не достроен — несмотря на это уже несколько лет в здании живут люди. Дожди и талая вода проходят через подъезды насквозь — от верхних этажей до первых. Добросовестные застройщики не могут зайти на объект, так как земля под зданием продана сторонним лицам. Однако есть те, кто помогает людям воплотить мечту и создать достойные условия для жизни. Об этом смотрите сюжет Евгения Талова в выпусках программы "Вести: Приморье" на телеканале "Россия".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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