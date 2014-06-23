Во Владивостоке прошло историческое заседание коллегии Минвостокразвития

Сделать хорошо не только для инвесторов, но и для самих дальневосточников. Сегодня во Владивостоке прошло, можно сказать, историческое заседание коллегии Минвостокразвития, на котором были подведены итоги работы в первые четыре года существования ведомства и определены задачи на будущее. Большое внимание будет уделено борьбе с оттоком населения.

Так, коллегия Минвостока точно еще никогда не начиналась. Наконец представлен флаг самого молодого ведомства. Что точно опровергает многочисленные слухи о его якобы предстоящем роспуске. Тем не менее, Александр Галушка не раз называет это заседание итоговым, заключительным, финальным. Все таки через 2 месяца, в мае, будет созвано новое правительство, поэтому сейчас вполне логично озвучить результаты работы Министерства за 4 года его существования.

Александр Галушка, Министр РФ по развитию Дальнего Востока: «Было привлечено 3,7 миллиардов инвестиций, создано 120 тысяч новых рабочих мест, по сути, была создана новая экономика, которая востребует человеческий потенциал».

Так поднять экономику региона позволило 30 инициированных Минвостоком новаторских законов и 150 постановлений. Поэтому на заседании коллегии особая роль отведена членам комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, в тандеме с Минвостоком им предстоит еще много работы.

Владимир Новиков, Член комитета Государственной думы по региональной политике проблемам Севера и Дальнего Востока: «Сегодня необходимо точечно работать по тем слабым местам, которые есть, и я как депутат их знаю и буду по ним работать».

Коллегия на этом заседании определила и ключевые задачи Минвостока на будущее. Так должны быть усовершенствованы существующие меры поддержки, например, ТОРы можно будет делать на воде, что поспособствует развитию марикультуры, кроме того, необходимо ускорить перевод дальневосточного гектара в собственность. Но самая масштабная и главная задача — это развитие социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке.

Юрий Трутнев, вице-премьер правительства РФ, Полномочный представитель Президента РФ в ДФО: «Будем строить сады, школы, больницы. Всего 199 объектов. Задача сделать Дальний Восток комфортным регионом, в которые приезжают, а не уезжают люди».

Ну, а привлечь больше не только инвесторов, но и просто гостей на Дальний Восток поможет запланированное внедрение системы электронных виз во все аэропорты Дальнего Востока. Это позволит гражданам 18-ти стран въезжать в наши регионы по упрощенной схеме.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]