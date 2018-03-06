Веркеенко и Богданенко поспорят: станет ли Владивосток столицей Дальнего Востока

7 марта во Владивостоке состоится дискуссионная встреча «Приморский край: образ будущего». Организаторами мероприятия выступили Тихоокеанский дискуссионный клуб и Консалтинговый центр «Expert Group».

Участники встречи планируют обсудить перспективы социально-экономического развития Приморского края. В мероприятии примут участие глава Владивостока Виталий Веркеенко и врио вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко, которые поделятся своим видением развития региона и его столицы. В мероприятии также примут участие представители бизнес-сообщества, эксперты, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, Законодательного Собрания Приморского края и Думы Владивостока.

«Образ будущего для региона это собирательное понятие, которое включает в себя представления о развитии экономики, социальной сферы, общества, культуру и прочих важнейших сфер жизни человека. Приморье в данном случае – уникальный регион, перед которым открыты большие возможности в рамках курса, установленного федеральным центром. В этой связи перспективы его развития должны иметь чёткие и понятные для жителей контуры. Для нас важно осознавать каким будет наш регион спустя 5, 10 лет» - отмечает модератор мероприятия, политический обозреватель Ольга Кишаковская.

Павел Наливайко, политолог: «Сегодня в Приморье разрабатывают стратегию развития на ближайшие годы, которая должна будет впитать в себя все современные реалии, запросы общественности и специфику территории. В этой связи этот процесс должен получить максимально широкое освещение и вовлечь в этот процесс как можно больше людей. В каждом муниципальном образовании от Хасанского до Красноармейского районов должны знать, что их территории не останутся без внимания. Только в этом случае стратегия станет реальным программным документом, в рамках которого мы сможем работать в ближайшие годы».

Одной из центральных тем встречи станет перенос центра Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. «Прошедшее 1 марта послание Владимира Путина Федеральному Собранию примечательно особым вниманием, которое получил от президента Владивосток и Приморский край. Глава государства обозначил своё видение дальнейших перспектив развития Приморья, чётко зафиксировав 4 основных направления. Кроме того, тот фокус внимания, что был уделён Приморскому краю в послании и до этого, позволяет с уверенностью предполагать, что именно Владивосток станет ключевым центром социального и экономического роста на Дальнем Востоке. Такая роль региона потребует и изменение его статуса в масштабах макрорегиона. Речь идёт, прежде всего, о переносе сюда значительной части административных институтов и, соответственно, превращения Владивостока в административный центр Дальневосточного федерального округа», - отмечает политолог Сергей Гребенюк.

Отметим, ранее организаторы анонсировали цикл экспертных мероприятий в рамках проведения выборов Президента РФ, в рамках которого уже успели обсудить политические аспекты избирательной кампании и проблемы развития муниципальных образований Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]