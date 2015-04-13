Почти 250 миллионов рублей направят приморским аграриям на весенне-полевые работы
Приморским сельхозпроизводителям в преддверии посевной просубсидируют закуп удобрений, средства защиты растений и ГСМ.
Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, на несвязанную поддержку в области растениеводства приморским аграриям в этом году направят почти 250 миллионов рублей. Из них – 170 миллионов рублей – средства краевого бюджета и 79 миллионов рублей – федерального.
Несвязанная поддержка (погектарная) выплачивается на один гектар пашни. Сельхозпроизводители распоряжаются субсидиями по своему усмотрению: закупают ГСМ и минеральные удобрения, химические средства защиты растений и семена.
Сейчас сельхозпроизводители ведут активную подготовку к весенне-полевым работам. В этом году планируется засеять более 475 тысяч гектаров пашни. Всего из федерального и краевого бюджетов приморским аграриям в 2018 году будет направлено порядка 2,8 миллиардов рублей. Увеличены субсидии на техническую модернизацию, развитие молочного животноводства, крестьянско-фермерских хозяйств, производство тепличных овощей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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