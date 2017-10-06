Базу для занятий керлингом планируют открыть в Приморье

Предложение построить во Владивостоке комплекс зданий для керлинга было озвучено на встрече помощника президента РФ Игоря Левитина, вице-премьера Юрия Трутнева и врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, которая состоялась 6 марта. Предложение посупило от директора Федерации керлинга России Дмитрия Свищева.

Озвученное предложение поддержал полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, обозначив необходимость решения вопроса по земле. Андрей Тарасенко дал поручение своему профильному заместителю подготовить предложения по участкам, на которых можно разместить этот объект. Врио губернатора Приморья отметил, что это могут быть площадки в черте Владивостока – чтобы заниматься здесь спортом могли и местные жители.

Игорь Левитин добавил, что в связи с тем, что в ближайшие годы Олимпийские игры будут принимать страны Азиатско-Тихоокеанского региона: в 2020 году – Япония, в 2022 году – Китай, вопрос создания современных центров подготовки спортсменов актуален для всего Дальнего Востока России.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко представил ряд хороших проектов, и некоторые из них уже одобрены Министерством спорта. В частности, принято решение реконструировать гребную базу в поселке Лозовый. Минспорт уже подтвердил, что подготовку сборной команды России по гребле на байдарках и каноэ к Олимпийским Играм 2020 года в Токио хотел бы проводить именно здесь. Для этого необходимо провести полную перепланировку помещений, надстроить второй этаж, установить дистанцию, соответствующую международному уровню. Федеральные средства на эти работы Приморский край скоро получит.

Второй объект, с финансированием которого поможет Правительство, – физкультурно-спортивный комплекс в жилом микрорайоне «Снеговая падь», строительство которого было приостановлено из-за недостаточного финансирования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]