Анонс на 9 марта

9-11 марта г. Владивосток, теннисные корты Дома тенниса (ул. Каплунова, 7). Открытый детский теннисный турнир в рамках российского теннисного тура. Начало ежедневно в 09.00. Открытие 10 марта в 12.00.

9-11 марта г. Арсеньев. Первенство Приморского края по мини-футболу среди юношей (12-13 лет). Начало игр в 09.00 ежедневно.

9 марта - Всемирный день ди-джея.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]