Анонс на 9 марта
9-11 марта г. Владивосток, теннисные корты Дома тенниса (ул. Каплунова, 7). Открытый детский теннисный турнир в рамках российского теннисного тура. Начало ежедневно в 09.00. Открытие 10 марта в 12.00.
9-11 марта г. Арсеньев. Первенство Приморского края по мини-футболу среди юношей (12-13 лет). Начало игр в 09.00 ежедневно.
9 марта - Всемирный день ди-джея.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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