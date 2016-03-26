Анонс на 10 марта

10-11 марта на сцене владивостокского муниципального Дворца детского творчества пройдут игры 1/2 финала городской школьной лиги КВН 2017-2018 учебного года. Начало в 17 часов.

10 марта в 14.00 на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ул. Гоголя, 41, ауд. 2905, вход со стороны театра «Андеграунд») состоится бесплатная лекция для дачников - кандидат сельскохозяйственных наук Александр Корнилов и директор приморской овощной опытной станции Вячеслав Колодкин садоводам и огородникам краевого центра расскажут о выращивании и разведении тыквы, кабачков и патиссонов.

10 марта г. Владивосток, стадион «Динамо» (ул. Адмирала Фокина, 1). ФК «Луч-Энергия» Владивосток – ФК «Оренбург». 27 тур Фонбет- Первенства ФНЛ России среди мужских команд.

10 марта г. Владивосток. Чемпионат Приморского края по рыболовному спорту.



10 марта г. Владивосток, Дворец спорта «Юность» (Океанский пр-т, 43). Первенство г. Владивостока по дзюдо среди юношей и девушек 2005-2010 гг.р. Начало в 11.00.

10 марта с. Владимиро-Александровское, спортзал СОШ (Партизанский р-н). Первенство по баскетболу среди юношей в зачет Спартакиады школьников. Начало в 10.00.

10 марта п. Пограничный, спортзал ДЮСШ. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки и шахматам в рамках Спартакиады учащихся 5-7 классов общеобразовательных организаций Пограничного района «Спорт против наркотиков». Начало в 10.00.

10-11 марта г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена» (ул. Маковского, 284). Первенство г. Владивостока по конькобежному спорту, дисциплина шорт-трек. Начало в 09.45-12.00.

10-11 марта г. Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2). Открытый Чемпионат Приморского края по фехтованию, лично-командный, шпага, рапира. Начало ежедневно в 10.00.

10-11 марта г. Артем, картинговая трасса «Приморское кольцо» (ул. Солнечная, 2г). Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по зимнему картингу, 2-й этап.

10-11 марта г. Уссурийск. Первенство Приморского края по мини-футболу среди девушек.

10-11 марта г. Воронеж. ВК «Воронеж» - ВК «Приморочка» Владивосток. Высшая лига «А» чемпионата России по волейболу среди женских команд, сезон 2017/18.

10 марта - День архивов в России.

10 марта — у православных христиан - Родительская суббота Великого поста (поминальный день).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]