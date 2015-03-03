МФЦ Владивостока работают по праздничному графику

Во Владивостоке праздничный день четверга, 8 марта, станет для этих отделений МФЦ нерабочим. А с пятницы, 9 марта, и в остальные дни прием заявителей в них будет осуществляться в обычном режиме.

В свою очередь, территориально обособленное структурное подразделение МФЦ, расположенное в поселке Трудовом по ул. Лермонтова, 36, будет отдыхать 8, 9, 10 и 11 марта. В остальные дни марта прием заявителей в этом ТОСП будет осуществляться в обычном режиме.

Территориально обособленное структурное подразделение МФЦ, расположенное на острове Русский по ул. Экипажной, 10, так же не будет работать 8, 9, 10 и 11 марта.

При этом можно напомнить, что с 1 февраля 2018 года для удобства заявителей все отделения центра «Мои документы» Владивостока переведены на семидневный режим работы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]