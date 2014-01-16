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Во Владивостоке протестируют новые городские автобусы

Во Владивостоке протестируют новые городские автобусы

Фото: Администрация г. Владивостока

После многочисленных обращений жителей в управление транспорта администрации города было принято решение о запуске пяти новых автобусов на маршрут № 13 «Ж/д вокзал – Змеинка». На маршрут выйдут автобусы меньшей вместимости, которые ввиду своей высокой маневренности могут совершать больше рейсов и таким образом ходить чаще. 

На маршрут № 13 «Ж/д вокзал – Змеинка» 8 марта выйдут пять автобусов Горьковского автомобильного завода «Газель Next» 2017 года выпуска и два автобуса большой вместимости, которые будут осуществлять перевозку пассажиров в часы пик. Тестирование продлится до 6 апреля. 

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города, сегодня на 13-м маршруте время ожидания автобуса составляет около 20 минут. Планируется, что с новыми машинами это ожидание сократится до 12 минут.

Как сообщил перевозчик, автобусы, которые временно уйдут с 13-го маршрута, будут работать на других линиях, например на 55-м маршруте.

Во время тестирования будет вестись постоянный ежедневный контроль и мониторинг за организацией работы пассажирского транспорта на указанном маршруте, в том числе и анализ обращений граждан. В начале апреля специалисты подведут его итоги, после чего рассмотрят вопрос о целесообразности изменения категории транспортных средств на маршруте.

В управлении транспорта напоминают: свои пожелания по работе автобусов маршрута № 13, а также всех остальных городских маршрутов можно сообщать по телефонам: 261-43-34, 261-41-03. Звонки принимают в круглосуточном режиме.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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