Депутат Госдумы Владимир Новиков пожелал приморским женщинам большой любви и счастья
Владимир Новиков, депутат Государственной думы Российской Федерации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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