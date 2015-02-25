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Прошедшей зимой в Приморье под воду ушло два десятка автомобилей (фото)

Прошедшей зимой в Приморье под воду ушло два десятка автомобилей (фото)

В то время как гидрологи регулярно предупреждают о частичном взломе припайного льда в бухтах залива Петра Великого, в соцсетях все еще появляются фотографии с «утонувшими» автомобилями, сообщает "Вести: Приморье".

Синоптики Гидрометцентра предупреждают: интенсивное таяние льда в закрытых бухтах начнется на выходных и усилится на следующей неделе, когда в Приморье обещают существенное повышение температуры воздуха. Даже выход на лед становится опасным, не говоря уже о том, чтобы выезжать на тонкий лед на машине.

В этом году в Приморье, по приблизительным подсчетам, под лед провалилось около двадцати автомобилей. Больше всего железных утопленников оказалось на острове Русский. Кто-то «подмочил» свой транспорт в Амурском заливе, на реке Раздольной и в нескольких озерах.

Мы «прошерстили» соцсети и предлагаем вам снимки, сделанные очевидцами экстремального выезда на скользкий путь в разных районах Приморья. Повторять опасно!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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