Андрей Брик поздравляет жительниц Владивостока с 8 Марта
Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет жительниц города с 8 Марта
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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