Владимир Путин: «В предстоящие шесть лет в два раза увеличится финансирование развития городов и поселков». Видеорепортаж Анны Маричевой
Жителей Владивостока приглашают принять участие в общественном обсуждении муниципальной программы по формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа. Такая программа рассчитана на период до 2022 года. И владивостокцы смогут высказать свое мнение о приоритетах развития Владивостока как города удобного для жизни.
Городская муниципальная программа Владивостокского городского округа «Формирование современной городской среды» — новый этап по созданию во Владивостоке современных и удобных общественных территорий и мест отдыха. 18 марта все горожане в помещениях 55 школ города смогут ознакомиться с проектами, которые и должны стать основой такой программы. Это и продолжением проекта «Берег здоровья», территория между набережной Цесаревича и Светланской, дальнейшее обустройство Спортивной гавани, сквер имени Анны Щетининой.
ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ: «Важно, чтобы они сохранили свое лицо и историческое наследие. У нас уже есть успешный опыт обновления городской среды и инфраструктуры. От этого хочу сейчас оттолкнуться. Этот опыт есть и в Казани, во Владивостоке, в Сочи».
Новая муниципальная программа — продолжение формирования городской среды Владивостока как города, удобного для его жителей и гостей. В 2017-м Владивосток стал третьим городом в России по посещаемости иностранными туристами. А значит — создание новой городской среды — это и новый источник доходов от развития въездного туризма. В бюджете Владивостока для этой программы планируется выделить свыше 25 миллионов рублей. Еще 94 миллиона планируется получить из краевого и федерального бюджетов.
ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ: «Предлагаю развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населенных пунктов, и как минимум удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет».
Новая программа по развитию городской среды Владивостока предусматривает и новые точки развития: от исторического центра они уходят в другие районы Владивостока. Например, это — проект развития общественной территории в районе Тунгусской, 69, район Дворца детского творчества на Горпарке, Жариковский сквер на Дальзаводе, сопка Бурачка, парк на острове Попова, общественная территория в районе Русской, 5. Свои приоритеты в развитии этих проектов жители Владивостока смогут расставить 18 марта на общественном голосовании.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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