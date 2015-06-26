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Продолжается строительство автодороги Владивосток-Находка-Порт Восточный

Продолжается строительство автодороги Владивосток-Находка-Порт Восточный

Фото: primorsky.ru

Современная автотрасса станет альтернативой одному из самых популярных у приморцев и гостей края маршрутов – из Владивостока до Находки и порта Восточный.

«В настоящее время по всей длине строящейся автодороги продолжаются работы по устройству насыпи земляного полотна, в том числе на геотехнической обойме на слабом основании, по устройству искусственных сооружений – уже произведено устройство 65% водопропускных труб. Идет подготовка строительства эстакады протяженностью 1 166,5 метра вдоль морского побережья, которая соединяет подъезд Шкотово с первой транспортной развязкой», – рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Также продолжаются работы по строительству 16 мостов. На 14 завершены работы по устройству буронабивных столбов, из них на двух мостах выполняется монтаж балок пролетных строений, ещё на двух – идут работы по бурению скважин и бетонированию буронабивных столбов опор.

Всего на втором этапе строительства предусмотрены три транспортных развязки – в районе совхоза Силинский, поселков Шкотово и Царевка, а также 16 мостов общей длиной 1,7 километра, 12 путепроводов и эстакада общей длиной почти два километра. Разрешенная скорость движения составит 110 километров в час. Завершение строительства запланировано на конец 2020 года.

Напомним, что трасса Владивосток–Находка–Порт Восточный является частью международного транспортного коридора (МТК) «Приморье-1». Два МТК «Приморье-1» и «Приморье-2».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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