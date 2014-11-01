Прогулка с тюльпанами. Есть такие дни в марте, когда женщина, даже если она занимает солидный пост в сугубо мужской организации, позволяет себе пройтись танцующей походкой по Владивостоку и улыбнуться тем, кто идет навстречу. Обеденный перерыв с Ольгой Корнеевой, руководителем службы участковых морского города, провели наши корреспонденты.

Весне самой еще согреться нужно: в полдень сотрудник полиции кутается в теплый бушлат. Но каблучки всегда при ней.

В центре города она с проверкой, плановой — участкового пункта полиции №8. Там, волнуясь слегка, работает с документами Роман Ильин… Увлекся так, что едва начальника не упускает. Ольга Дмитриевна тем временем успевает поправить прическу.

Красные тюльпаны в этом случае — повод для фотографии на память. Но работу никто не отменял. Есть несколько свежих обращений. В благополучном центре Владивостока, оказывается, часто портят машины.

- Материал отработан в дежурные сутки.

- Отрабатывал кто у нас?

- Дознаватель выезжал, я выезжал, опрашивал людей.

- Да, участковый, дознание.

Следственно-оперативная группа, как правило, приглашает участкового — знатока района и местных душ. Между прочим, в советские времена в паспорта на административные участки вписывали даже имена домашних питомцев. Теперь компьютерная база на всю страну одна создается. То есть капитан Ильин из Владивостока сможет и в Пензе найти того, кого ищет. Кстати, как-то в приморской столице участковые искали белок.

Ольга Корнеева, начальник ОУУП и ПДН УМВД России по г. Владивосток: «Просто ребенок пытался покормить белку, а она его укусила. Так что мы отрабатывали лесопарковую зону, профилактику с белками проводили».

Это кроме шуток. Технология такая. Белок, правда, не нашли. Родителям — лекцию, а детям инструкцию прочли по обращению со зверятами.

- Если честно, мы так смеялись.

Редкий момент, когда она забывает, что руководит и всеми участковыми Владивостока, и службой по делам несовершеннолетних. Говорим о кино. А любимое у нее с детства про Анискина. Незабвенный Михаил Жаров в роли деревенского детектива.

- У меня картинки перед глазами до сих пор стоят.

Фрагмент к/ф «И снова Анискин», 1978 г: «Так вот, бабоньки, значит, Ольгу я от вас похищаю. Я хочу её немного туды-суды прокатать».

И мы похищаем Ольгу Дмитриевну, чтобы обеденное время она провела в любимом уголке морского города. Старом дворике ГУМа или торгового дома Кунста и Альберса, одного из первых каменных зданий Владивостока.

Красные тюльпаны в этом случае — повод задержаться у зеркальной двери. Она большой начальник, конечно. Но прежде всего — женщина. Жена, мама двоих сыновей, любительница домашних питомцев, советского кино и цветов, которые пахнут…

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]