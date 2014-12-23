В Уссурийске в преддверии 8 марта расцвела площадь Старого центра

На ярмарке цветов представлен широкий ассортимент тюльпанов, цена которых от 70 рублей и выше.

Для участия в ярмарке пригласили индивидуальных предпринимателей, юридические лица, а также гражданан, ведущих крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства и занимающихся садоводством. Предоставление торговых мест участникам ярмарк и - бесплатное.

Как отметила главный специалист отдела торговли, общественного питания и бытового обслуживания управления экономического развития Валентина Кучинская, сегодня заявки на участие в ярмарке подали 20 предпринимателей из ближайших сел Уссурийского городского округа. Разрешение на продажу цветов можно оформить на месте проведения ярмарки.

Как ранее сообщали "Вести: Приморье" и без ярмарки в Уссурийске есть, где купить цветы. По данным картографического справочника "2ГИС" в городе почти 60 стационарных точек по продаже цветочных букетов. Так, что без цветущих "живых" подарков уссурчанки точно не должны остаться.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]