Любви и мира желает приморским женщинам глава Владивостока Виталий Веркеенко
Глава Владивостока Виталий Веркеенко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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