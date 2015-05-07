Борис Кубай желает женщинам края весеннего настроения и отличной погоды
Борис Кубай, начальник Примгидромета.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
07.03.2018 Борис Кубай: Женский день во Владивостоке редко обходится без погодных сюрпризов
-
22.01.2018 Борис Кубай: "Сильные морозы аукнутся югу Приморья большой проблемой весной"
-
29.12.2017 Борис Кубай: подтверждается худший "сценарий новогодней ночи"
-
07.11.2017 Борис Кубай: В ближайшее время в Приморье ожидаются три снегопада
-
23.06.2016 Борис Кубай: Интенсивных дождей Приморью не избежать
-
07.05.2015 Борис Кубай: День Победы приморцам погода не испортит
Добавить комментарий