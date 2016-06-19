Николай Цискаридзе: «Пусть в жизни все прекрасное только начинается!»
Николай Цискаридзе, ректор Академии русского балета имени Вагановой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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