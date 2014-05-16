ДТП с участием пешехода и двух автомобилей произошло в селе Голубовка

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Голубовка. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада медиков. Установлено: 22-летний водитель автомашины «Ниссан Лаурель» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на пешехода, после чего столкнулся с припаркованной автомашиной «Мицубиси Аутлендер».

В результате автоаварии 67-летний пешеход получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Мужчина госпитализирован.

Полицейскими установлено, что 22-летний нарушитель не имеет водительского удостоверения, дающего право на управление транспортным средством, страховой полис ОСАГО отсутствует. Освидетельствование установило наличие алкоголя в его крови.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными», возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]