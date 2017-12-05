Новости Общество Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 19:18
  0

Стивидоры Находки направят 1,5 млрд. рублей на охрану окружающей среды

Стивидоры Находки направят 1,5 млрд. рублей на охрану окружающей среды

Более 1,5 миллиардов рублей направят компании Находки, занимающиеся перевалкой угля, на мероприятия по охране окружающей среды в 2018-2020 годах. Таков результат соглашений, подписанных врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко с руководителями компаний.

Чётко прописанные меры по сохранению экологии со стороны стивидорных компаний, по поручению врио губернатора, стали ключевым моментом соглашений.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, на сегодняшний день соглашения подписаны с девятью стивидорными компаниями Находки – «Дальмормонтаж», «Находкинский морской торговый порт», «Аттис Энтерпрайс», «Стивидорная компания «Малый порт»», «Геомар», «Восточно-Уральский терминал», «Восточная стивидорная компания», «Восточный Порт», «Терминал Астафьева».

Среди мероприятий по охране окружающей среды от вредного воздействия угольной пыли – автоматизированный мониторинг состояния воздуха, строительство ограждений пылеподавления, очистка ливневых вод на территориях угольных складов, внедрение в работу водяных и снеговых пушек, применение пылеулавливающих реагентов, регулярная очистка территорий складов и проезжей части от угольной пыли и другие. Также компании обязались при силе ветра 15 м/сек и более прекращать работы по перевалке угля.

«Терминал Астафьева» вложит в проекты по защите окружающей среды более 340 миллионов рублей, «Дальмормонтаж» – 66,8 миллиона, «Находкинский морской торговый порт» – 211 миллионов рублей, «Аттис Энтерпрайс» – 11,8 миллиона рублей.

«Стивидорная компания "Малый порт"» должна направить на мероприятия по защите экологии 264,6 миллиона рублей, «Геомар» – 19,2 миллиона рублей, «Восточно-Уральский терминал» – 5 миллионов рублей, «Восточная стивидорная компания» – 671 миллион рублей, «Восточный Порт» – 231 миллион рублей. Также в АО «Восточный Порт» отметили, что общие инвестиции предприятия в реализацию природоохранных мероприятий и модернизацию перегрузочного оборудования и троящейся третьей очереди специализированного угольного комплекса составят до 2021 года около миллиарда рублей.

Напомним, предметом подписанных в начале марта соглашений стало применение на постоянной основе комплекса эффективных мер по предотвращению загрязнения воздуха как в черте города, так и в акватории бухты Врангель, а также созданию системы локального сбора и очистки канализационных стоков. Ранее, в феврале, врио губернатора Приморья в рамках рабочей поездки в Находкинский городской округ поручил стивидорным компаниям до конца года установить дополнительные пылеподавляющие системы, либо прекратить перевалку груза на период ветров. Андрей Тарасенко отметил, что Находка, некогда чистый и зеленый город, сегодня превратилась в угольную шахту.

Глава региона добавил, что закрыть все угольные терминалы сегодня невозможно, ведь они обеспечивают рабочими местами самих жителей муниципалитета, однако за нарушения санитарных норм компании будут платить большие штрафы, а в крайних случаях им может грозить даже приостановка деятельности на 90 суток.

В январе аналогичное соглашение Андрей Тарасенко подписал с АО «Владивостокский морской рыбный порт». Стивидор должен прекратить перевалку угля открытым способом на причале №50 до конца 2018 года, на причале №46 – в последующие два года.  На текущий год порт планирует предусмотреть в своём бюджете 51,4 миллиона рублей на модернизацию системы пылезащиты. В 2019-2021 годах предприятие направит ещё 120 миллионов рублей на строительство очистных сооружений ливневых и сточных вод.

 

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести