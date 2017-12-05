Стивидоры Находки направят 1,5 млрд. рублей на охрану окружающей среды

Более 1,5 миллиардов рублей направят компании Находки, занимающиеся перевалкой угля, на мероприятия по охране окружающей среды в 2018-2020 годах. Таков результат соглашений, подписанных врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко с руководителями компаний.

Чётко прописанные меры по сохранению экологии со стороны стивидорных компаний, по поручению врио губернатора, стали ключевым моментом соглашений.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, на сегодняшний день соглашения подписаны с девятью стивидорными компаниями Находки – «Дальмормонтаж», «Находкинский морской торговый порт», «Аттис Энтерпрайс», «Стивидорная компания «Малый порт»», «Геомар», «Восточно-Уральский терминал», «Восточная стивидорная компания», «Восточный Порт», «Терминал Астафьева».

Среди мероприятий по охране окружающей среды от вредного воздействия угольной пыли – автоматизированный мониторинг состояния воздуха, строительство ограждений пылеподавления, очистка ливневых вод на территориях угольных складов, внедрение в работу водяных и снеговых пушек, применение пылеулавливающих реагентов, регулярная очистка территорий складов и проезжей части от угольной пыли и другие. Также компании обязались при силе ветра 15 м/сек и более прекращать работы по перевалке угля.

«Терминал Астафьева» вложит в проекты по защите окружающей среды более 340 миллионов рублей, «Дальмормонтаж» – 66,8 миллиона, «Находкинский морской торговый порт» – 211 миллионов рублей, «Аттис Энтерпрайс» – 11,8 миллиона рублей.

«Стивидорная компания "Малый порт"» должна направить на мероприятия по защите экологии 264,6 миллиона рублей, «Геомар» – 19,2 миллиона рублей, «Восточно-Уральский терминал» – 5 миллионов рублей, «Восточная стивидорная компания» – 671 миллион рублей, «Восточный Порт» – 231 миллион рублей. Также в АО «Восточный Порт» отметили, что общие инвестиции предприятия в реализацию природоохранных мероприятий и модернизацию перегрузочного оборудования и троящейся третьей очереди специализированного угольного комплекса составят до 2021 года около миллиарда рублей.

Напомним, предметом подписанных в начале марта соглашений стало применение на постоянной основе комплекса эффективных мер по предотвращению загрязнения воздуха как в черте города, так и в акватории бухты Врангель, а также созданию системы локального сбора и очистки канализационных стоков. Ранее, в феврале, врио губернатора Приморья в рамках рабочей поездки в Находкинский городской округ поручил стивидорным компаниям до конца года установить дополнительные пылеподавляющие системы, либо прекратить перевалку груза на период ветров. Андрей Тарасенко отметил, что Находка, некогда чистый и зеленый город, сегодня превратилась в угольную шахту.

Глава региона добавил, что закрыть все угольные терминалы сегодня невозможно, ведь они обеспечивают рабочими местами самих жителей муниципалитета, однако за нарушения санитарных норм компании будут платить большие штрафы, а в крайних случаях им может грозить даже приостановка деятельности на 90 суток.

В январе аналогичное соглашение Андрей Тарасенко подписал с АО «Владивостокский морской рыбный порт». Стивидор должен прекратить перевалку угля открытым способом на причале №50 до конца 2018 года, на причале №46 – в последующие два года. На текущий год порт планирует предусмотреть в своём бюджете 51,4 миллиона рублей на модернизацию системы пылезащиты. В 2019-2021 годах предприятие направит ещё 120 миллионов рублей на строительство очистных сооружений ливневых и сточных вод.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]