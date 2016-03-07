Нелегальный бизнес. В эти дни во Владивостоке буквально на каждом шагу можно купить цветы. Такая незаконная торговля в преддверии Международного женского дня разворачивается не первый год, но в этот раз с ней решили бороться. Полиция совместно с администрацией города проводит рейды, но, как выяснилось, это неэффективно. Почему?

Заработать на женской слабости в эти праздничные дни решают клерки, военные, врачи, безработные и даже казалось бы обеспеченные люди. Сергей продает тюльпаны прямо со своего «Кадилака Эскалейд».

- Нравится людям дарить хорошее настроение, ну, и почему бы денег не заработать?

Все эти машины продают цветы незаконно. За это торговцы должны заплатить штрафы — 500 рублей — администрации города и столько же полиции. Но перспектива потерять тысячу никого не пугает, прибыли это позволяют.

- Вчера штраф, сегодня, завтра. А что делать? Это же все заложено в стоимости.

Парадокс еще и в том, что изъять товар у незаконных торговцев полиция не может. Во Владивостоке просто нет специальных холодильников, где цветы могут храниться до принятия судебного решения.

Константин Былков, старший инспектор отделения по исполнению административного законодательства отдела полиции № 3: «Суд может предписать вернуть цветы, а они пропавшие, и мы тогда будем нести материальную ответственность».

В этом году под законную цветочную торговлю отведено 190 точек, предпринимателям, желающим поставить в них машину с цветами, достаточно было просто заблаговременно уведомить администрацию.

Елена Чакилева, и.о начальника отдела развития экономики и предпринимательства администрации г. Владивостока: «Администрация никаких разрешений не выдает, мы только делаем письменное уведомление».

Поэтому пока закон так мягок, все предприимчивые приморцы не теряют возможности с минимальными потерями зарабатывать на 8 марта. Тем более, что спрос устойчивый и а чистая прибыль измеряется в сотнях тысяч рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]