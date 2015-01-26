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ГИБДД Владивостока призывает водителей к осторожности в связи с ухудшением погодных условий

ГИБДД Владивостока призывает водителей к осторожности в связи с ухудшением погодных условий

Фото: Пресс-служба ГИБДД УМВД по Приморскому краю

В связи со смещением фронтальных разделов вблизи южного побережья Приморья, в городе Владивостоке начался снег. По данным Примгидромета, в ночь с 7 на 8 марта временами ожидается сильный снег, на дорогах снежный накат, гололедица, снежные заносы. Общее количество осадков составит 10-18 мм, высота снежного покрова – 15-20 см. Выпадение снега будет сопровождаться метелью при ветре 17-22 метра в секунду. В связи с ухудшением погодных условий и выпадением осадков в виде снега осложнилась ситуация на дорогах Владивостока.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД по Приморскому краю, при неблагоприятных погодных условиях водители должны быть особенно внимательными на дорогах. Снежный накат, равно как и гололедица увеличивают риск автоаварий, поэтому водителей просят по возможности отказаться от поездок.

Пешеходам также не следует забывать о собственной безопасности, переходить проезжую часть дороги только в установленных местах, а в темное время суток носить предметы со световозвращающими элементами.

Для  необходимости ликвидации последствий снегопада, а также в целях обеспечения возможности работы снегоуборочной техники, ГИБДД  Владивостока просит водителей не парковать свои транспортные средства вдоль проезжей части.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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