Сплошь ямы да кочки. Владивосток не может похвастаться качеством своих дорог. И хоть наши автомобилисты давно уже привыкли объезжать внезапно возникающие на пути преграды, все равно обидно видеть, что рушатся дороги, которые совсем недавно были отремонтированы. В каком состоянии городские магистрали и планируется ли их обновление?

Дорога по улице Верхнепортовая. Несколько месяцев назад здесь еще кипела работа строительных бригад. А теперь уже и не скажешь, что дорожное полотно совсем новое. Асфальт «просел» и пошел волной. Водители вынуждены ездить по кочкам и ямам.

А ведь ремонт делали за счет федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». В 17-м году из госбюджета Владивосток получил почти полмиллиарда рублей. На эти деньги отремонтировали самые изношенные участки основных городских дорог.

Насколько качественно у нас делают дорожный ремонт — большой вопрос. Вот, например, яма на Крыгина, 40 на оживленном участке дороги. Несколько месяцев асфальт здесь проседал, а после вмешательства «специалистов» это место выглядит так. Его обсмеяли уже даже в интернете.

Михаил Дубанов, житель г. Владивостока: «Уже привык к этому. К этим проблемам! К ним проще привыкнуть, чем дождаться какой-то реакции. Конечно, это безобразие потому что машину приходится чинить очень часто. Допустим, если по-нормальному можно ездить год на каких-то запчастях, а тут каждые три месяца ездишь, проверяешься. Попал в яму, колесо пробил, ждать, пока кто-то разберется, бессмысленно, просто бессмысленно».

В этом году в рамках федеральной программы во Владивостоке снова отремонтируют более 12 километров дорог. Глава города Виталий Веркеенко лично осмотрел эти участки и изучил планируемый объем работ. В числе первых возьмутся за Светланскую — на участке от остановки «Цирк» до перекрестка с улицей Шефнера.

Здесь во время ремонта обещают надолго устранить головную боль автомобилистов — вынуть торчащие рельсы. Также займутся проваленными люками и ливневками.

Леонид Вильчинский, начальник управления дорог и благоустройства администрации г. Владивостока: «Люки, решетки, которые попадаются на дороге. Мы, не зависимо от собственника, поднимаем, восстанавливаем и меняем».

Заняться ремонтом дорог должны в ближайшее время. Как только мэрия определится с подрядчиками.

Леонид Вильчинский, начальник управления дорог и благоустройства администрации г. Владивостока: «До 31 марта мы должны подписать и разыграть все контракты по программе комплексного ремонта».

Капитальный ремонт — это замечательно! Но все же важно не только сделать дороги. Необходимо их делать качественно! Так, чтобы не пришлось восстанавливать асфальт, спустя пару месяцев.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]