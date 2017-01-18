Суд продлил срок содержания под стражей бывшему вице-губернатору Приморья Вишнякову

Бывший вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков, обвиняемый в превышении полномочий, останется под стражей до середины мая.

Фрунзенский районный суд Владивостока по ходатайству следствия продлил срок содержания Е. Вишнякова под стражей до 10 мая, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Как сообщалось, Вишняков летом 2017 года стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий и был арестован, затем арест экс-чиновника продлевался.

Адвокатам не удалось добиться смягчения меры пресечения для подзащитного.

Ранее со ссылкой на информированные источники сообщалось, что уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора касается нарушений с обеспечением газом нового микрорайона «Радужный» под Уссурийском, который строится в рамках программы «Жилье для российской семьи».

Официальные ведомства эту информацию не комментируют.

В должности вице-губернатора Вишняков курировал вопросы тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Летом прошлого года он уволился из администрации Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]