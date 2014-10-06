Очередной долгострой во Владивостоке введут в эксплуатацию в ближайшее время

Секции № 6 и 7 жилого дома по улице Кипарисовой, 2 во Владивостоке после устранения замечаний подключены к тепло- и водоснабжению, что позволит ввести дом в эксплуатацию. По поручению врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко выездное совещание с гражданами-участниками строительства, застройщиком и ресурсоснабжающими организациями провели вице-губернаторы Гагик Захарян и Алексей Немков.

По информации инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края строительство этого многоквартирного дома начато в 2008 году.

«Строительство несколько раз приостанавливалось, в том числе и в связи с отсутствием проектной документации, экспертизы проекта и разрешения на строительства. Неоднократно застройщик ОАО “Строитель” привлекался к административной ответственности. Многочисленный нарушения не позволяли выдать основной документ- заключение о соответствии законченного строительства объекта», – прокомментировали в ведомстве.

По словам руководителя инспекции, в феврале 2016 года при выезде на объект установлено, что строительство дома выполнено не в полном объеме – не завершено благоустройство придомовой территории, теплоснабжение и водоснабжение объекта не обеспечиваются. Также в доме не выполнены мероприятия по пожарной безопасности.

«Основной проблемой для этого дома явилось то, что в течение двух лет застройщиком не исполнялись работы по подключению объекта к инженерным сетям», – уточнили в инспекции.

По поручению главы региона Андрея Тарасенко решением проблемы занялся его заместитель Гагик Захарян.

«Мы провели совещание со всеми заинтересованными сторонами, и буквально в ручном режиме разобрались с проблемами, которые мешают сдать дом. Сегодня уже запущено отопление, на следующей неделе после того, как прогреется дом, подключим и воду. С наступлением тепла завершатся работу по благоустройству», – отметил вице-губернатор, добавив, что в мае он снова приедет на объект и проверит выполнение обещаний застройщика.

Как сообщили в администрации края, на следующей недели будет проведена итоговая проверка, по результатам которой будет принято решение о выдаче заключения о соответствии законченного строительства, что позволит застройщику обратиться в администрацию Владивостока за разрешением на ввод в эксплуатацию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]