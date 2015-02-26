Водители Приморья с трудом пробираются сквозь снежные заносы
Основной удар снежной стихии, которая обрушилась на Приморье, пришелся на Владивосток. Осадки все еще идут на западе Приморья, фронт медленно смещается на север.
Дорожные службы Приморья в связи со снегопадом переведены на усиленный режим работы. Наибольшее количество осадков — 22,5 миллиметра за минувшие сутки выпало во Владивостоке, чуть меньше в Уссурийске, Пограничном и Ханкайском районе.
И если в крупных городах автомобилисты наблюдают за работой дорожной техники, то по сообщениям жителей того же Октябрьского района, здесь даже не приступали к расчистке основных трасс. Это видео сделано на трассе «Уссурийск-Полтавка», и судя по комментарию водителя, дорожная ситуация очень напряженная. Высота снежных заносов в некоторых местах достигает полуметра и выше. А снег продолжает "моросить".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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