Во Владивостоке срочно ремонтируют снегоуборочную технику

Дополнительную технику оборудуют отвалами для уборки снега во Владивостоке. По информации пресс-службы городской администрации, в работе по расчистке улице от снега задействована вся специализированная техника муниципального предприятия, сообщает "Вести: Приморье".

Власти уверяют, что техника работает в режиме нон-стоп вторые сутки. Для того чтобы она не выходила из строя, на базе МБУ «Содержание городских территорий» работает центр техобслуживания. Опытные механики оперативно устраняют небольшие поломки гидравлических и щеточных механизмов и снова выпускают технику на маршруты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]