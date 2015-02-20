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Во Владивостоке срочно ремонтируют снегоуборочную технику

Во Владивостоке срочно ремонтируют снегоуборочную технику

Дополнительную технику оборудуют отвалами для уборки снега во Владивостоке. По информации пресс-службы городской администрации, в работе по расчистке улице от снега задействована вся специализированная техника муниципального предприятия, сообщает "Вести: Приморье". 

Власти уверяют, что техника работает в режиме нон-стоп вторые сутки. Для того чтобы она не выходила из строя, на базе МБУ «Содержание городских территорий» работает центр техобслуживания. Опытные механики оперативно устраняют небольшие поломки гидравлических и щеточных механизмов и снова выпускают технику на маршруты.Во Владивостоке срочно ремонтируют снегоуборочную техникуВо Владивостоке срочно ремонтируют снегоуборочную технику

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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